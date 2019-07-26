الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه، في 5 بنوك عاملة في مصر، بينما استقر سعره في 5 بنوك أخرى.

ويقدم مصراوي، خدمة لمعرفة أسعار العملة السعودية أمام الجنيه في البنوك، مع اقتراب موسم الحج.

وتراجع سعر الريال السعودي قرشا في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر وقناة السويس 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي، في بنك الإسكندرية قرشا 4.37 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة السعودية، في البنك التجاري الدولي قرشا ليصل إلى 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكان والتعمير 4.34 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة السعودية في بنك البركة 4.35 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.