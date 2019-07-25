"العربي الأفريقي" يطلق خدمة استلام تحويلات ويسترن يونيون في حساب العميل

كتبت- منال المصري:

قال البنك العربي الأفريقي الدولي، في بيان اليوم الخميس، إنه أطلق خدمة جديدة تتيح لمستلمي تحويلات الأموال من عملائه، إمكانية استلام تحويلاتهم بالجنيه المصري عن طريق حساباتهم الشخصية، أو من خلال فتح حسابات جديدة لغيرعملاء البنك من مستخدمي خدمة ويسترن يونيون في أي فرع من فروعه الـ 92.

وأضاف البنك أن فتح مستلمي تحويلات الأموال من ويسترن يونيون لحسابات بالبنك يمكنهم من سحب تحويلاتهم في أي وقت بالبطاقات المدينة من ماكينات الصراف الآلي "كاش"، أو عَبر الشراء من ماكينات نقاط البيع المباشر.

وذكر البنك أنه يستهدف من إطلاق هذه الخدمة تفعيل مبادئ الشمول المالي التي يسعي البنك المركزي إلى تطبيق آلياتها في كل ممارسات البنوك العاملة في مصر.

وقال شريف علوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، "نستهدف بهذه الخدمة المقدمة حصرياً من البنك لعملاء ويسترن يونيون الحفاظ على وقت عملائنا ورضائهم، وتيسير استلام أموالهم دون الحاجة للانتظار أو التواجد بالبنك عن طريق سحب الأموال بالبطاقات المدينة من حساباتهم مباشرة على مدار الساعة من أي ماكينة صراف آلي".

وأضاف أن عملاء ويسترن يونيون يمكنهم ادخار تحويلاتهم فى حسابات التوفير مباشرة والاستفادة بجميع الخدمات المصرفية بالبنك، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي لدمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية، وانعكاس ذلك إيجابا على القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.

ويقدم العربي الأفريقي خدمات إرسال واستلام الأموال باعتباره وكيل معتمد لخدمة ويسترن يونيون، وتمتد ساعات العمل بفروع البنك داخل المراكز التجارية المختلفة حتى الساعة الثامنة مساءً، بالإضافة إلى عمل هذه الفروع في أيام العطلات الأسبوعية، وفقا للبيان.