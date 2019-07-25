قطاع الأعمال تطالب "راكتا" بتحديث دراسات جدوى مشروعات تطوير الشركة

كتبت- شيماء حفظي:

طالبت وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، بإعداد دراسة جدوى محدثة لمشروعات التطوير الخاصة بزيادة الطاقة الإنتاجية، والوصول للمعدلات العالمية في استهلاك الطاقة، والتوافق مع أحدث المعايير البيئية.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس، زار وفد من الوزارة شركة راكتا، في جولة تفقدية لمتابعة سير العمل والمشروعات المستقبلية.

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي من يسري المهداوي رئيس شركة راكتا، لصناعة الورق حول الموقف الحالي للمعدات والماكينات والطاقة الإنتاجية والتحديات الراهنة، بالإضافة إلى مشروعات التطوير.

وقالت الوزارة إن تكلفة مشروعات التطوير تقدر بنحو نصف مليار جنيه، أبرزها تطوير الماكينة (3)، حيث بحث الوفد أيضا مع مسؤولي الشركة البدائل المتاحة لتمويل أعمال التطوير، ونظم التكاليف والتسعير.