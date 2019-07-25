أسعار الذهب في مصر ترتفع 3 جنيهات خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس، 3 جنيهات للجرام مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 658 جنيها اليوم، مقابل 655 جنيها خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 564 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 752 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع، بينما باع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبيل اجتماعات لبنوك مركزية كبرى هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.03 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1422.60 دولار.