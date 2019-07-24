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    الدولار ينخفض في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم

    04:43 م الأربعاء 24 يوليه 2019
    الدولار ينخفض في بنكين مع نهاية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي وكريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

    وتراجع سعر صرف الدولار في بنك التجاري الدولي، قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وخفض بنك كريدي أجريكول، سعر الدولار، قرشا واحدا، إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

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