سوديك تعتمد على الطاقة الشمسية في مقرها الرئيسي بحلول 2020

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر "سوديك" اليوم الأربعاء، أن مقرها الرئيسي، سيعتمد على الطاقة الشمسية بالكامل بحلول عام 2020.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تركب حاليا مظلات لساحة انتظار السيارات مزودة بخلايا شمسية، وهو ما يعمل على توفير مظلات لسيارات زائري وستاون وتوليد طاقة متجددة للمقر الرئيسي للشركة.

ويشغل وستاون هب، المول التجاري الرئيسي في وستاون، مساحة 50 ألف متر مربع، وهو ملاصق لمجمع أعمال البوليجون. ومن المخطط أن تكفي الطاقة التي تولدها الخلايا الشمسية بالساحة 95% من احتياجات المقر الرئيسي للشركة.

وسيتيح نظام صافي القياس لاستهلاك الطاقة المُولّدة طبقاً لاحتياجات الشركة الفعلية، وهو ما يعني تحقيق أفضل معدلات ممكنة لاستهلاك الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية لشركة سوديك.

وقال ماجد شريف العضو المنتدب لشركة سوديك، إنّ الاستثمار في الطاقة النظيفة يؤكد التزام الشركة المتواصل بترك أثر إيجابي على المجتمع من خلال مبادرات التنمية المستدامة.

وأضاف أنّ "تطبيق مبادرات الاستدامة والطاقة المتجددة النظيفة ضمن مشروعاتنا يتيح لنا تحقيق أكبر أثر ايجابي على المجتمع وتقديم حلول أفضل لعملائنا، مع رفع معدلات الكفاءة."

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ونظم الخلايا الشمسية الصغيرة Egypt-PV طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذي يسعى لإقامة مشروعات لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بشبكة الكهرباء القومية بهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء للمباني السكنية والتجارية والمباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعية.