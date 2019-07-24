عمران يبحث مع الأونكتاد إنشاء مركز استشاري إقليمي للتنمية المستدامة

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ونائبه خالد النشار، مع جيمس زاهان مدير قسم الاستثمار والمشاريع بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، سبل التعاون مع "الأونكتاد" في مجال التنمية المستدامة، وكشريك داعم لمركز الخبرة الاستشارية للاستدامة للشرق الأوسط والذي تسعى الرقابة المالية لتأسيسه.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء، قال عمران إن مركز الخبرة سيعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "MENA" كمنارة لنشر الوعي بالتنمية المستدامة، وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية.

وأضاف عمران أن المركز سيقدم الدعم الفني والمشورة للمستثمرين والأجهزة الحكومية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، ويلعب دورا حيويا في تصنيف المؤسسات المؤهلة لتلقي الاستثمارات الخضراء على المستوى الإقليمي.

وخلال اللقاء عرض عمران جهود الهيئة لنشر الوعي والثقافة بعملية الاستدامة، بالإضافة إلى ما قامت به الهيئة على الصعيد الخارجي من مواءمة القطاع المالي غير المصرفي في مصر مع مسار التنمية المستدامة لأول مرة، وفقا للبيان.

كما استعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة نحو تقديم هيئة الرقابة المالية كنموذج لمؤسسة حكومية يحتذى به في تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة، وما نظمته إدارة التنمية المستدامة في الهيكل الإداري من لقاءات مع العاملين بالهيئة لنشر المعرفة بالتنمية المستدامة.