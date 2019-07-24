بورتو جروب تستعد لطرح مشروع "جولف بورتو كايرو" بالمستقبل سيتي

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب"، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تستعد لطرح مشروع "جولف بورتو كايرو" بمدينة المستقبل سيتي.

وأضافت الشركة، أن المشروع سيقام على مساحة 151 فدانا، ويقع في المرحلة الرابعة لـ "المستقبل سيتي" على طريق الأمل مباشرة وملاصق للعاصمة الإدارية، ومدينتي.

وبحسب بيان البورصة، تعاقدت بورتو جروب، مع شركة "WATG" لوضع المخطط العام للمشروع، كما كلفت "ستيف ريستون"، أكبر مصمم ملاعب "فوت جولف" في العالم" بتصميم ملعب الجولف بالمشروع.

ويضم مشروع "جولف سيتي" 3 آلاف وحدة سكنية، و500 فيلا، إلى جانب مطاعم عالمية، ومدرسة دولية، وحضانة، ومسجد، ومكاتب إدارية، بحسب البيان.

وذكرت الشركة أن مساحات الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح بين 59 و142 مترا مربعا بتصميمات تتيح إمكانية دمج الوحدات لتعطي مسطحات أكبر طبقا لاحتياجات كل عميل، وتتراوح مساحة الفيلات بين 105 أمتار و375 مترا مربعا، بالإضافة إلى حمامات السباحة وستريت مول.

وتعمل شركة بورتو جروب في المجال العقاري والسياحي منذ إنشائها عام 2005، ووصل عدد المنتجعات السياحية التابعة لها إلى حوالي 15 منتجعا منها في الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وشرم الشيخ، ومطروح، والمغرب، وسوريا، والأردن.