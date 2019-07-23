مستشار وزيرة التضامن يوضح لماذا رفعت الحكومة سن المعاش إلى 65 عامًا (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لجوء الحكومة لرفع سن المعاش إلى 65 عامًا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، جاء نتيجة لارتفاع سن القدرة على العمل لدى الموظفين.

وأضاف في حوار مع مصراوي أن "متوسط عمر الرجل في مصر 74 عامًا والمرأة 78 عامًا، بالإضافة إن البعض يستمر في صرف المعاش لما بعد 90 عامًا و100 عام، وكلما زادت المدة ارتفعت المصروفات وزادت الحاجة لرفع الاشتراكات".

وأوضح أنه "إذا كان متوسط العمر مرتفع وقدرة الموظف على العمل مرتفعة، فلماذا نخرجه على سن 60 عامًا؟"

وشرح حسن كيف تخطط الحكومة لتطبيق رفع سن المعاش إلى 65 عامًا والذي سيبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.

ويوضح الفيديو التالي لحسن فلسفة الحكومة في رفع سن المعاش إلى 65 عامًا وكيف تخطط لتطبيقه.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

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