تعرف على موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيعمل به بداية من أول يناير 2020.

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

وأضاف حسن في حوار مع مصراوي أن القانون الجديد سيطبق على الأفراد بداية من يناير العام المقبل، باستثناء المواد الخاصة بالخزانة العامة والتي سيعمل بها في اليوم التالي من تاريخ نشره.

وبحسب حسن فإن مواد الخزانة العامة تضم النصوص الخاصة بفض التشابك بين وزارة المالية وصناديق التأمينات والتي بموجبها ستدفع وزارة المالية 160.5 مليار جنيه سنويًا.

وتوقع حسن أن يبدأ تنفيذ هذه المواد خلال الشهر الجاري مع بداية العام المالي الجديد.

وخصص مشروع قانون التأمينات الموحد، بابًا كاملًا، لفض التشابك بين أموال هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.

وفي مارس الماضي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.

وتنقسم الأموال التي لدى المالية إلى جزءين، أولهما صكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق، وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه.

والجزء الثاني عبارة عن التزامات على الخزانة العامة لصالح الهيئة وبلغت هذه الالتزامات 113 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، لمصراوي في حوار سابق.

وألزم مشروع القانون، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.

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