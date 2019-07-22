ماجد الفطيم: افتتاح سيتي سنتر ألماظة نهاية سبتمبر المقبل

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم، في بيان اليوم الاثنين، افتتاح سيتي سنتر ألماظة، بالقاهرة، في سبتمبر المقبل، حيث سيتم تسليم المستأجرين متاجرهم.

وقالت الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، ومنشآت التجزئة والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن المركز يسير وفق الخطط الزمنية الموضوعة له ليفتح أبوابه رسميا أمام الزوار في 30 من شهر سبتمبر المقبل.

ويغطي المشروع مساحة إجمالية تبلغ 103 ألف متر مربع ويضم مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية، مما يضمن للزوار والسياح الاستمتاع بتجارب عصرية تثري أسلوب حياتهم.

يقع مركز "سيتي سنتر ألماظة" في قلب مدينة هليوبوليس، وسيضم أكثر من 260 علامة تجارية من الأزياء المحلية والعالمية بما في ذلك "دسكوارد 2" و"هوغو بوس" و"إمبوريو أرماني" وإتش آند إم" و"هوميلس" و"زارا" و"ماسيمو دوتي" و "إيجو" إلى جانب مجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية.

ويضم المركز، متاجر رئيسية بما في ذلك مركز كارفور هايبر ماركت الذي تبلغ مساحته 13 ألف متر مربع ومركز الترفيه العائلي "ماجيك بلانيت" الذي تبلغ مساحته 1800 متر مربع، كما سيشهد المركز افتتاح أولى صالات "سينما فوكس بـ 16 شاشة" في المنطقة، بحسب البيان.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية: " تقوم رؤيتنا في ماجد الفطيم على خلق وتوفير تجارب تسوق وترفيه استثنائية لزوار مراكزنا الرائدة للتسوق".

ويضم المركز 241 غرفة لتخزين الدراجات الهوائية وتغيير الملابس مخصصة للأشخاص الذين يقضون كامل وقتهم في المركز. إضافة إلى ذلك تم تخصيص 200 موقفاً لركن المركبات الصديقة للبيئة و الأقل استهلاكاً للوقود.

وكان المركز قد اعتمد خلال مراحل تشييده على المواد المعاد تدويرها، وسيطلب من المستأجرين في "سيتي سنتر ألماظة" الامتثال لمتطلبات نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED والخاصة بترشيد استهلاك المياه والكهرباء بما يتماشى مع معايير الاستدامة، وفقا لبيان الشركة.

يذكر أن "سيتي سنتر ألماظة" استثمر أكثر من 500 مليون جنيه لتسهيل حركة مرور وتنقلات الزائرين وتمكينهم من الوصول بشكل سهل إلى المركز، وشملت عملية التطوير طريق السويس وبناء جسر جديد للمشاة فوق شارع الثورة، لتوجيه حركة المرور بأمان وفعالية من وإلى المركز.