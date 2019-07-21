عمومية "فيصل الإسلامي" توافق على زيادة رأس المال بقيمة 73.4 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري، الخميس الماضي، على زيادة رأسمال البنك المصدر بقيمة 73.4 مليون دولار.

وقال البنك إن الجمعية وافقت على تعديل نص المادة 7 من النظام الأساسي لتصبح: "حُدد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي (بدلا من خمسمائة مليون دولار)، وحُدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ أربعمائة وأربعون مليون ومائة ستة وتسعون ألف وسبعمائة وثلاثة دولار أمريكي (440.196.703 دولار)".

ويأتي ذلك بدلا من مبلغ ثلاثمائة ستة وستون مليون وثمانمائة وثلاثون ألف وخمسمائة ستة وثمانون دولار أمريكي (366.830.586 دولار).

ويوزع رأس المال الجديد بعد زيادته على عدد أسهم 440.196.703 سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد، أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل، بحسب المادة المعدلة.