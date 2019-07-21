بعد خسارة 5 جنيهات أمس.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، جنيها واحدا للجرام، مقارنة بمستوياتها، أمس السبت، حيث هبطت بذلك لليوم الثاني على التوالي بعدما فقدت نحو 5 جنيهات للجرام أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 658 جنيها اليوم، مقابل 659 جنيها خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 564 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 752 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5264 جنيها. واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية بالبورصات العالمية.

شهدت، أمس، أسعار الذهب في مصر تراجعًا بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 من 664 جنيها إلى 659 جنيها.