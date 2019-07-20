62 جنيهًا لكيلو الضأن و55 جنيهًا للأبقار.. تراجع كبير في أسعار الأضاحي

كتبت- دينا خالد:

رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك، إلا أن أسعار الخِرفان والأبقار، تراجعت مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب تجار ماشية تحدثوا لمصراوي.

وقال محمود حسن، الذي التقاه مصراوي، في سوق الجمال القديم بمنطقة إمبابة، إن سعر كيلو "الخرفان" القائم (حي)، تراجع هذا العام إلى 62 جنيهًا للكيلو مقابل 65 جنيهًا في العام الماضي.

وأضاف حسن، أن سعر كيلو القائم للأبقار والعجول تراجع هو الأخر إلى 55 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا بالعام الماضي، بتراجع 7 جنيهات في الكيلو.

وأرجع حسن، تراجع الأسعار، إلى أن التجار خفضوا أسعار الماشية، نتيجة قلة حركة البيع والشراء، الأمر الذي دفعهم لتخفيض السعر.

"الأسعار كانت أرخص من كدا كمان، لكن زيادة البنزين الأخيرة زودت عليه النقل، فحملنا الزيادة على الأسعار، ولكنها تظل أرخص من السنة إللي فاتت"، بحسب حسن.

ويقول محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار "المواشي" القائمةـ تراجعت هذا العام بقيمة تتراوح بين 3 و10 جنيهات في الكيلو، نتيجة لمعاناة سوق "المواشي" من الركود طوال العام مما أدى لوفرة المعروض.

وأضاف وهبة، أن سعر كيلو "الخِرفان" القائم (حي)، يتراوح بين 62 و68 جنيهًا، مقابل 65 و70 جنيهًا بالعام الماضي، بحسب نوعه سواء كان مكان تربيته في الصعيد أو الساحل الشمالي.

وأشار وهبة إلى أن أسعار الأبقار انخفضت إلى بين 52 و60 جنيهًا مقابل 62 و68 جنيهًا بالعام الماضي، كما تراجع سعر الجاموسي القائم إلى 45 جنيهًا مقابل 52 جنيهًا بالعام الماضي.

وأضح وهبة، أن تراجع الأسعار شجع الكثير على الشراء، حيث بدأت عملية حجز الأضحية "الإقبال في المتوسط لحد دلوقتي، والزباين بتتصل تسأل عن الأسعار وفي منهم إللي حجز خلاص"، حسب قوله.

ويأتي تراجع الأسعار الأبقار والماشية، بالتزامن مع التراجع الكبير الذي شهده معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، حيث سجل 8.9% مقابل 13.2% في مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 9.4% في يونيو مقابل 14.1% خلال مايو، مسجلا أقل مستوى منذ مارس 2016، والذي كان 9%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر يونيو معدلًا سالبًا قدر 1% مقابل ارتفاع قدره 1% خلال شهر مايو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.

ويقول محمد عزيز، صاحب مزرعة مواشي بطريق الفيوم، إن سعر الحي القائم تراجع هذا العام إلى 55 جنيهًا للكيلو، مقابل 65 جنيهًا بالعام الماضي، كما تراجع سعر الضأن "الخروف" إلى 65 جنيهًا للكيلو مقابل 68 جنيهًا بالعام الماضي.

وأوضح عزيز، أن سعر القائم من الأبقار والعجول يتحدد حسب الوزن، حيث أن الوزن الأقل من 400 كيلو أغلى من الوزن الأكثر من 400 كيلو.

وأضاف عزيز، أن الإقبال هذا العام على شراء العجول والأبقار، أقل بكثير من العام الماضي بسبب أن أوزانه مرتفعة مما يجعل أسعاره مرتفعة، بينما زاد الإقبال على شراء الضأن لأن أوزانه منخفضة.

وأشار عزيز إلى أن التراجع الكبير في سعر الأبقار ناتج من قلة الإقبال على شراءه مقارنة بالضأن.