التخطيط: نعمل على إعداد تقرير طوعي لزيادة مستوي الوعي والمعرفة

كتبت- دينا خالد:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم، إن توجه الدولة الحالي يسير في اتجاه الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، حيث تعمل على ضبط آلية منظومة الدعم بالتركيز على توجيه الدعم نحو قطاعي الصحة والتعليم.

جاء ذلك خلال مشاركة وفدًا من الوزارة، بحدث "عدم المساواة والتقدم المحرز في هدف رقم ١٠" والذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وUNDESA

وذلك في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك.

وأضافت الوزارة، أنه يتم العمل حالياً على إعداد التقرير الطوعي الوطني مما يسهم في زيادة معدلات المشاركة المجتمعية فضلاً عن زيادة مستوى الوعي والمعرفة.

وأشارت الوزارة، إلى أن المساواة في الفرص بين الجنسين ضرورة ملحة تسعى الدولة المصرية لدعمها حاليًا وذلك فيما يخص المرأة والشباب كذلك حيث استطاعت الدولة القيام بعدد من المبادرات التي تضمن حقوقهم في كافة القطاعات وتوفير فرص العمل لهم بما يضمن لهم حياة كريمة وشعورهم بالمساواة.

وأوضحت الوزوارة، في بيانها، أن 60% من السكان بمصر شباب تحت سن 30 سنه، مشيرة إلى أن هناك مزيد من المشاركة المجتمعية حالياً وخاصة للشباب حيث تم المشاركة مع كافة الجامعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوعية بها.

وشارك الوفد بعدد من الأحداث الجانبية على هامش مشاركتها بالمنتدى منها الحدثين الجانبيين التي نظمتهما مصر حول القطاع غير الرسمي وأجندة 2030، والأخر حول عدم المساواة ودور شركاء التنمية وغيرها من الأحداث فضلاً عن اللقاءات الثنائية التي جمعت ممثلين من كافة المؤسسات المشاركة بالمنتدى.