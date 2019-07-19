التضامن الاجتماعي تصدر 500 ألف بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الجمعة، إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من يوم الإثنين القادم بمكاتب البريد.

وستتيح وزارة التضامن الاجتماعى خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة moss.gov.eg، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن طريق الخط الساخن رقم 15044، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة، أن الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة من حق الأشخاص الذين قاموا بالفعل بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها للشخص المتقدم لإجراء الكشف أو من حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت الوزارة، أنه في إطار حرص الدولة على ميكنة الخدمات الحكومية وتقنين توجيه المزايا للمستحقين، تم عقد اتفاق مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لإصدار البطاقات.

كما تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد المصري لتسليم البطاقات بمكاتبها على مستوى الجمهورية لتسليم البطاقات للأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين أو الأوصياء عليهم، بالإضافة إلى تحصيل تكلفة إصدار البطاقة من المواطن التي تبلغ 40 جنيه مصري فقط لا غير.

ولأول مرة يتم التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي لإضافة منظومة الدفع الوطنية "ميزة" على بطاقات الخدمات المتكاملة تمهيدا لميكنة جميع المعاملات والخدمات التي يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في المراحل اللاحقة لتطوير المنظومة، بحسب البيان.

وأوضحت الوزارة، أن تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة سيبدأ يوم الإثنين القادم في 11 محافظة هي جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ثم محافظات القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد ومن محافظات الدلتا الدقهلية ودمياط الى جانب مرسى مطروح وأسوان.

ويبدأ التوزيع في 7 محافظات يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو معظمها فى صعيد مصر وهى بنى سويف واسيوط والاقصر الى جانب كفر الشيخ والقليوبيه والاسكندرية

كما يبدأ توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج وقنا والغربية يوم الخميس 25 يوليو ، على أن يستكمل يوم الأحد بمحافظات المنوفية والفيوم ثم محافظات الجيزة والشرقية يوم الاثنين 29 يوليو على أن يكون بداية توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء 30 يوليو .

ويتطلب استخراج البطاقات المتكاملة إجراء كشف طبي تقوم به أحد مستشفيات وزارة الصحة أو أحد الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، على أن يتبع ذلك إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة، وذلك لإثبات وجود الإعاقة.

والمقصود بالإعاقة، طبقا لما ذكره القانون رقم 10 لسنة 2018، هي القصور أو الخلل الكلي أو الجزئي المستقر، سواء كان بدنياً أو ذهنياً أو عقليا أو حسيا، الذي يمنع صاحبه من المشاركة بصورة فعالة مع المجتمع وعلة قدم المساواه مع الآخرين.