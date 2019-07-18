أسعار الجلود تتراجع 100 جنيه مع اقتراب عيد الأضحي

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة الجلود باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الجلود تراجعت بنحو 100 جنيه للقطعة الواحدة، ليصل سعر القطعة إلى 230جنيها مقابل 330 جنيها، خلال الفترة الماضية.

وأرجع الجباس، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض وتراجع الطلب في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يكون في نفس الفترة من كل عام، حيث تنخفض أسعار الجلود بين 5 و10%.

وتوقع الجباس، مزيدًا من التراجع في أسعار الجلود مع اقتراب عيد الأضحى، وذبح الأضاحي.