4 أسباب تهبط بأرباح الإسكندرية لتداول الحاويات 24% العام المالي الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال العام المالي الماضي، بنسبة 24%، متأثرة بأربعة أسباب.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن أرباحها خلال العام المالي 2018-2019، تراجعت إلى نحو 1.9 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جينه خلال العام المالي السابق.

وبررت الشركة، تراجع أرباحها بسبب تضمن العام المالي الماضي، خسائر فروق عملة بمبلغ 92.6 مليون جينه نتيجة انخفاض سعر الدولار، وانخفاض إيرادات أوراق مالية بمبلغ 113.8 مليون جنيه نتيجة توزيع 1.3 من الاحتياطيات طبقا لقرار الجمعية العامة في مايو 2018.

كما تراجعت الأرباح، بسبب وجود أرباح رأسمالية خلال العام المالي الماضي 2017-2018، بقيمة 185 مليون جنيه، تسوية ونشي رصيف الدخيلة والذي تم اعتماده في الجمعية العامة على الاحتياطيات.

وتضمنت إيرادات العام المالي 2017-2018، مبلغ 243.8 مليون جنيه نصيب الشركة من إيراد ما فات من كسب نتيجة حادث ونشي الرصيف بالدخيلة.

وانخفضت إيرادات النشاط الجاري للشركة، خلال العام المالي الماضي بنسبة 4% لتسجل 2.89 مليار جنيه مقابل 3 مليارات خلال العام المالي السابق.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.