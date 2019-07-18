"هيرميس" تستحوذ على مدارس في الإسكندرية والقاهرة بـ 30 مليون دولار خلال أسابيع

القاهرة- مصراوي:

قال كريم موسى، رئيس قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن الشركة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عن استحواذها على مدارس جديدة في الإسكندرية والقاهرة، بقيمة 30 مليون دولار.

وأشار في مؤتمر صحفي، للاحتفال بمجموعة من الجوائز التي حصلت عليها الشركة في الفترة الأخيرة، إن هذه الاستحواذات ستتم من خلال صندوقها للاستثمار بالتعليم الأساسي، الذي تعمل فيه بالتعاون مع شركة جيمس الإماراتية.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم استثمار 30 مليون دولار أخرى في صفقات مماثلة بقطاع الأدوية والرعاية الصحية.

وتعمل هيرميس حاليا على طرح شركتين من القطاع الخاص بالبورصة المصرية بين الربع الثالث والرابع من العام الجاري، كما تعكف أيضا على طرح حصص من بنك القاهرة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع المملوكين للدولة، بحسب ما قاله مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة.

وأوضح جاد أن إحدى شركتي القطاع الخاص تنشط في قطاع التكنولوجيا، متوقعا أن تكون أسهمها متداولة بالسوق قبل نهاية الربع الثالث من العام، والشركة الثانية قبل نهاية الربع الأخير، دون الكشف عن هوية أي من الشركتين.

وتعمل "هيرميس" كذلك على طرح شركتين كبيرتين في بورصة لندن قبل نهاية العام، وفق ما قاله جاد، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال كريم عوض خلال المؤتمر الصحفي، إن المجموعة المالية هيرميس لا تزال ملتزمة بخطتها التوسعية، وتستهدف مركزا من بين المراكز الخمسة الأولى لأفضل بنوك استثمارية في الأسواق التي تعمل بها.

وذكر عوض أن الشركة تركز خلال الفترة المقبلة على زيادة حصصها السوقية في البلدان الـ 13 العاملة بها، على أن يكون ذلك في أنشطتها كافة وليس السمسرة فقط.

وقال عوض إن الأنشطة المالية غير المصرفية ستمثل 40-50% من أرباح المجموعة خلال الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة، مقابل نحو 25-28% حاليا.

وتخطط "هيرميس" لتأسيس شركة أو اثنتين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قبل نهاية العام، حسبما صرح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، التابعة للمجموعة المالية هيرميس.

وتستعد المجموعة لدخول نشاط التمويل العقاري خلال شهر إلى شهر ونصف، من خلال شركتها المؤسسة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وجي بي كابيتال.

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