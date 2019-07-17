تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء دون تغيير عن مستواها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 651 جنيها وهو نفس مستواه أمس.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 558 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 عند 744 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5208 جنيهات.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات متقلبة اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بنحو 15.83 دولار بنسبة 1.13% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1422.06 دولار في الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.