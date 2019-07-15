أسعار الورق تتراجع بقيمة تصل إلى 3500 جنيه للطن منذ بداية العام

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الورق المستورد، بنحو 3500 جنيه للطن، كما تراجعت أسعار الورق المحلي بنحو ألفي جنيه، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بسبب انخفاض الأسعار عالميًا وركود الأسواق، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الورق المستورد تراجعت بقيمة 3 آلاف جنيه للطن الواحد، وذلك تأثرا بانخفاض أسعار الورق عالميا.

وأضاف خضر، أن أسعار الورق عالميا تراجعت بنحو 200 دولار للطن الواحد، مقارنة ببداية العام الجاري.

وأرجع خضر تراجع أسعار الورق المستورد إلى تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

وقال وليد السيد، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والورق باتحاد الصناعات، إن أسعار الورق المستورد في انخفاض مستمر، حيث يتراوح سعر الطن بين 14.5 و15 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه، مقارنة ببداية العام الجاري.

وأضاف السيد، أن أسعار الورق المستورد تؤثر على أسعار المحلي، "لما المستورد سعره بيقل المحلي كمان سعره بيقل بالتبيعية".

وأرجع أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لمصراوي، تراجع أسعار الورق المحلي إلى مواكبة الأسعار العالمية للورق والتي انخفضت مؤخرا.

ووفقا لخضر، فإن سعر الطن من الورق المحلي وصل إلى 15.8 ألف جنيه مقابل 17.8 ألف جنيه.

وتابع خضر، أن الشركة الرئيسية المنتجة للورق في مصر شركة قنا لصناعة الورق، أرسلت بيانا بالأسعار الجديدة للغرف التجارية خلال الفترة الماضية.

وقال خضر، إن السوق المحلي حاليا يواجه مشكلة في حركة البيع والشراء للورق المحلي، نظرا لأن أسعار الورق المستورد أقل من المحلي.

"السوق المحلي حاليا بيواجه مشاكل في عملية تصريف الورق، لأن إللى بيتحكم في السوق هو السعر"، وفقا لقول خضر.