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تأسيس 30 ألف شركة بـ 79.3 مليار جنيه منذ افتتاح مركز خدمات المستثمرين

03:28 م الإثنين 15 يوليو 2019
تأسيس 30 ألف شركة بـ 79.3 مليار جنيه منذ افتتاح مركز خدمات المستثمرين

وزارة الاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزيرة الاستثمار والتعون الدولي، إن مركز خدمات المستثمرين شهد تأسيس أكثر من 30.5 ألف شركة منذ تأسيسه في فبراير الماضي، بإجمالي رأس مال بلغ 79.3 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، على هامش إطلاق النسخة الثانية من خريطية مصر الاستثمارية اليوم الاثنين، أن المركز يضم ممثلين عن 66 جهة حكومية، يصدرون كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد.

وفي فبراير الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز خدمات المستثمرين، والذي يهدف للتسيير على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية والتي تتضمن فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وزارة الاستثمار مركز خدمات المستثمرين خريطية مصر الاستثمارية

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