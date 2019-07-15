مركز تحديث الصناعة يوقع اتفاقية مع "سوديك" لتنفيذ محطة طاقة شمسية

كتبت- دينا خالد:

وقع مشروع نظم الخلايا الشمسية الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية تعاون مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لتنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بمنطقة ويستن بالشيخ زايد.

ووقع عمرو طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وماجد شريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوديك، بمشاركة محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الإنمائي، وهند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسي، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 330 كيلووات/ ساعة وتنتج سنويا 520 ميجا وات ساعة / السنة مما سيخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 300 طن سنويا، وسيتم تركيب المحطة على مظلات موقف السيارات أمام المبنى الإداري لإنتاج كهرباء تكفى لإنارته.

وقال عمرو طه خلال مراسم التوقيع، إن مركز تحديث الصناعة يسعى دائما إلى مسايرة التطور الصناعي وخاصة فيما يخص مجال ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإن وظيفته إمداد الصناعة المصرية بكل ما هو جديد بهدف تعميق وتحديث الصناعة المصرية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يسعى المركز لتوسيع عمله في مجالات أخرى مثل السياحة والإسكان عن طريق مشروعات الطاقة الشمسية.

وأوضح طه أنه بعد ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية كان لابد من الاتجاه لمشروعات الطاقة الشمسية ورفع الوعي بالطاقة المتجددة، حيث أن استخدامها يصلح لقطاعات الصناعة والسياحة والإسكان، مشيرا إلى أن مشروع نظم الخلايا الشمسية أنتج خلال عام 2018 2.2 ميجا وات في 37 مشروعا باستثمارات تبلغ 26 مليون دولار.

و قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، إن شركة سوديك اتجهت إلى هذا المشروع مع مركز تحديث الصناعة لإيمانها بالفكر التقدمي في ضرورة استخدام الطاقة المستدامة، مؤكدا أن الشركة لجأت لهذه المبادرة لتكون نموذجاً مواكبا لمتطلبات العصر.

ويهدف المشروع من خلال هذا التعاون إلى تنفيذ نموذج للمشروعات لتشجيع المطورين العقاريين واتحادات ملاك التجمعات السكانية بالمدن الجديدة على التوسع في تنفيذ مشروعات الخلايا الضوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

الجدیر بالذكر أن مشروع نظم الخلایا الشمسیة یھدف إلي دعم إنتشار استخدام الخلایا الشمسیة الصغیرة التي یتم تركیبھا بالمباني السكنیة والتجاریة و المباني العامة والفنادق والمنشآت الصناعیة مما یعد عاملا محفزا لانتشار استخدام محطات الطاقة الشمسیة الصغیرة المرتبطة بالشبكة، وتطویر سوق إنتاج نظم الخلایا الشمسية وتسھیل تركیبھا.

وقام مشروع نظم الخلايا الشمسية بتنفيذ 61 محطة طاقة شمسية، بإجمالي قدرة مركبة 2.2 ميجاوات، وبإجمالي وفر في الطاقة 3491 ميجا وات سنوياً، وتصل نسبة الخفض في نسبة ثانى أكسيد الكربون إلى 2039 طن/ سنوياً.