هيرو للصناعات الغذائية تنشئ محطة للخلايا الشمسية بمصنعها لإنتاج الكهرباء

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة هيرو للصناعات الغذائية، في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنشأت محطة للخلايا الشمسية بمصنع الشركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقال محمود بزان، الرئيس الإقليمي لشركة هيرو بالشرق الأوسط وأفريقيا، في البيان، إن الشركة تعتزم الحد من قرابة 136 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بإنشاء تلك المحطة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 كيلووات من الطاقة الكهربائية.

وأضاف بزان، أن شركة هيرو تحرص على تمويل محطة الخلايا الضوئية مادياً بحوالي 75% من تكلفتها الاستثمارية.

وتعد شركة هيرو من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأغذية ولديها خبرة أكثر من 130 سنة.

وتمتلك هيرو العديد من العلامات التجارية العالمية وتتواجد الآن في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا وسويسرا وتركيا وإسبانيا وروسيا والسويد والصين وبلجيكا وهولندا.