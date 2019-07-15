التخطيط تنتهي من 86 مشروعًا بقطاعي الري والنقل بتكلفة 1.5 مليار جنيه في 3 أشهر

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الاثنين، إنها أنهت 86 مشروعًا في مجالي الري والنقل خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

وأضاف الوزارة أنها أنهت 76 مشروعًا بقطاع الري بتكلفة كلية بلغت 757 مليون جنيه، خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وبحسب الوزارة تم الإنتهاء من 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة إجمالية بلغت 784 مليون جنيه، بحسب تقرير صادر عنها عن حصاد مرحلة البناء في 90 يوم للربع الثالث من العام المالى الماضي بقطاعي الري والنقل.

وأشار التقرير الصادر عن الوزارة، إلى أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها بقطاع الري وتتمثل أهمها في مشروع إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وسد تخزيني بوادي حوضين بالبحر الأحمر بتكلفة كلية بلغت 155.4 مليون جنيه، ومشروع عملية إحلال وتجديد محطة ري الخيام بسوهاج بتكلفة بلغت 63.8 مليون جنيه.

وأنشأت الوزارة 3 بحيرات إعاقة بوادي الحواشية لحماية مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر بتكلفة 48.6 مليون جنيه، فضلًا عن عدد آخر من المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، بحسب تقرير الوزارة.

وجاءت أهم المشروعات في قطاع النقل خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي في مشروع ازدواج خط مترو الأنفاق (المرج- المرج الجديدة) بمحافظة القاهرة بتكلفة كلية بلغت 481 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 207.4 مليون جنيه.

وقال البيان إنه تم إنشاء مشروع زيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ بتكلفة كلية بلغت 62 مليون جنيه، ومشروع الكهروميكانيك لميناء طابا البري بجنوب سيناء بتكلفة 16.57 مليون جنيه وغير ذلك من مشروعات بقطاع النقل.

وقال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في البيان إن الهدف من نشر حصاد مرحلة البناء خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي يأتي بهدف توعية المواطنين بحجم الإنجازات التي قدمتها الدولة خلال فترة المتابعة.