"إتش سي" تحصل على موافقة الرقابة المالية لمزاولة الـ"شورت سلينيج"

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلينج".

وأضافت الشركة أن الموافقة التي حصلت عليها في 26 يونيو الماضي، جاءت إعمالا لأحكام قرار الهيئة رقم 268 لسنة 2019، حيث كانت من أوائل الشركات التي حصلت على تصريح مزاولة هذا النشاط الجديد.

وتعد آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "Short Selling"، أداة جذب للأموال الجديدة لسوق المال المصري ومن ثم تسهم في زيادة حجم التداول، حيث تمكن المستثمر من جني الأرباح حتى في حال انخفاض أسعار الأسهم، وفقا للبيان.

وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت في فبراير من هذا العام عن قرارها التنظيمي لآلية "Short Selling"، كما أعلنت أنها بصدد الانتهاء من البنية التقنية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر المقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ .

وأصدرت البورصة المصرية في مايو الماضي قراراتها فيما يخص قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأموال ومعايير اختيارها، على أن تتم مراجعة القائمة دوريا والتي تضمنت 29 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي، بالإضافة إلى صندوق المؤشرات.

وقال حسن شكري العضو المنتدب لشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، إنه متحمس للبدء في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع داخل الشركة، وإن إدارتي تداول الأوراق المالية والحفظ يعملان بدأب للتجهيز داخليا لتنفيذ تعاملات هذه الآلية بنجاح وبما يضمن رضا العملاء.

وأضاف: "أرى أن السوق المصري بتفعيله لآلية الـ Short Selling يخطو أخيرا نحو منافسة نظرائه من أسواق المال في العالم نظرا لأهميتها في توسيع نطاق القرارات الاستثمارية أمام العميل".