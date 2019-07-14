اليوم.. موظفو الحكومة يبدأون صرف مرتب يوليو بالزيادات الجديدة

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ الحكومة اليوم الأحد في صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك مع إضافة العلاوات والزيادات المقرر صرفها لهم مع بداية العام المالي الجديد.

وبكرت الحكومة بذلك موعد صرف مرتبات شهر يوليو 10 أيام، حيث يصرف المرتب في الوقت المعتاد بدءا من يوم 24 إلى 28 من كل شهر.

وكانت الحكومة قررت صرف علاوة دورية 7% من الأجر الوظيفي للعاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة 10% من الأجر الأساسي للعاملين غير الخاضعين للقانون، وصرف علاوة استثنائية بقيمة مقطوعة 150 جنيها لكل العاملين بالدولة، وذلك بدءا من مرتبات شهر يوليو الجاري.

كما قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريا للعاملين بالدولة، كما رفعت الحكومة الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة بالجهاز الإداري للدولة.

وأصدرت الحكومة قرارا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق مرتب الدرجة المرقى لها بدءا من يوليو الجاري.