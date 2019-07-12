هبوط حاد في سعر الذهب والجرام يتراجع 7 جينهات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

خسر سعر الجرام الذهب في مصر، نحو 7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما ارتفع بشكل مفاجئ خلال تعاملات الأمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 648 جنيها اليوم، مقابل 655 جنيها خلال تعاملات الأمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 555.4 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 740.6 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5184 جنيها.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب اليوم، في وقت يقبل فيه المستثمرون على شراء المعدن باعتباره ملاذا آمنا، مع ارتفاع أسعار النفط، جراء تجدد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في ظل مخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1406.44 دولار للأوقية. وصعد الذهب نحو 0.5% منذ بداية الأسبوع الجاري.

وربح الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1408.90 دولار للأوقية.