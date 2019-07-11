قفزة مفاجئة لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يرتفع 11 جنيها مرة واحدة

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالسوق المحلية، ليرتفع سعر الجرا بنحو 11 جنيها مرة واحدة، مقارنة بمستوياتها أمس، نتيجة ارتفاع سعر الخام العالمي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 655 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 644 جنيها أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 561 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 749 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5240 جنيها.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، في الوقت الذي انخفض فيه الدولار بعد تصريحات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تميل إلى التيسير النقدي، مما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1422.43 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الثالث من يوليو الماضي عند 1426 دولارا.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1424 دولارا.