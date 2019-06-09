مصراوي ينشر قواعد البنك المركزي لإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا

كتبت منال المصري

انتهي البنك المركزي من وضع القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا، داخل مصر.

وقال البنك المركزي في مقدمة هذه القواعد التي حصل مصراوي على نسخة منها، إنها تأتي في إطار خطة تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي ووصول الخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين بالأماكن النائية.

وبحسب المركزي تهدف خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى توفير وسيلة دفع لكل فئات المجتمع لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتحقيق الشمول المالي.

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