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مصراوي ينشر قواعد البنك المركزي لإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا

06:09 م الأحد 09 يونيو 2019
مصراوي ينشر قواعد البنك المركزي لإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا

خدمات البطاقات المصرفية

كتبت منال المصري

انتهي البنك المركزي من وضع القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا، داخل مصر.

وقال البنك المركزي في مقدمة هذه القواعد التي حصل مصراوي على نسخة منها، إنها تأتي في إطار خطة تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي ووصول الخدمات المصرفية لكل أفراد المجتمع بمن فيهم غير القادرين والشباب والقاطنين بالأماكن النائية.

وبحسب المركزي تهدف خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى توفير وسيلة دفع لكل فئات المجتمع لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتحقيق الشمول المالي.

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