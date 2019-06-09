جلوبال تليكوم تؤجل زيادة رأسمالها لتوفير الوقت لعرض شراء "فيون"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جلوبال تليكوم القابضة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها قررت تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية المتعلقة بزيادة رأس المال لمدة شهرين لتنعقد في 26 أغسطس المقبل بدلا من 26 يونيو.

وأوضحت الشركة، أن التأجيل سيوفر مزيدا من الوقت لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون لشراء كافة الأسهم غير المملوكة لها، كما هو مقدم لهيئة الرقابة المالية لفحصه واتخاذ قرار بشأنه.

وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.

وفي فبراير الماضي، قالت شركة فيون الهولندية، إنها تعتزم تقديم عرض شراء إجباري على 42.31% من أسهم جلوبال تليكوم القابضة بسعر 5.3 جنيه للسهم الواحد.

وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تعتزم التقدم لشراء نحو 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال تليكوم، وتحويل الشركة إلى شركة مغلقة بعد عرض الشراء.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها سوف تقرر الإجراء المناسب الذي يضمن حماية وحقوق الأقلية بالشركة وفقًا للطريقة التي سوف تحددها الشركة ومساهمها الرئيسي والإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة إلى شركة مغلقة وغير مقيدة.

وبحسب البيان الهيئة فإن تلك العوامل هي التي ستحدد ما إذا كان المساهم الرئيسي قد يصوت بالجمعية العامة للشركة على إجراءات الشطب من عدمه.