سعر الليمون يقفز في سوق الجملة.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

القاهرة- مصراوي:

قفز سعر الليمون البلدي في سوق الجملة بالعبور في تعاملات اليوم السبت، بنحو 15 جنيها، ليتراوح سعره بين 40 و50 جنيهًا، مقارنة بأمس الجمعة.

وشهد سعر الليمون ارتفاعًا كبيرا في الأيام الماضية ووصل سعره للمستهلك لمستويات تصل إلى 80 جنيهًا و100 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر كيلو الطماطم، جنيها واحدا، ليتراوح بين 3 و6 جنيهات، وارتفعت الكوسة جنيهين، لتتراوح بين 2 و5 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم السبت.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه ونصف.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البسلة 15 جنيهًا بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 40 و50 جنيهًا، بزيادة تتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و7 جنيهات.

اقرأ أيضًا:

الليمون وصل 80 جنيهًا.. ورئيس شعبة الخضروات يوضح السبب