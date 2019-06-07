تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

هدأت وتيرة تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث هبط سعره خلال تعاملات الأمس قرشين مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، هبطت أسعار العملات العربية أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر اليورو والإسترليني.

وخلال الأسبوع، انحفض سعر الدولار قرشين ليسجل أمس الخميس 16.73 جنيه للشراء و16.83 جنيه للبيع، مقابل 16.75 جنيه للشراء و16.85 جنيه للبيع الخميس الماضي، في البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 21.23 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، مقابل 21.11 جنيه للشراء و21.30 جنيه للبيع.

وزاد سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 18.80 جنيه للشراء و19.02 جنيه للبيع مقابل 18.62 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.99 جنيه للشراء و55.35 جنيه للبيع مقابل 55.01 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.45 جنيه للشراء 4.49 جنيه للبيع.

وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.55 جنيه للشراء و4.48 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري إلى 4.34 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.