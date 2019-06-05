الليمون وصل 80 جنيهًا.. ورئيس شعبة الخضروات يوضح السبب

كتبت- منار الرخ:

قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في غرفة القاهرة التجارية، إن السبب وراء ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، هو قلة المعروض منه لانتهاء موسمه، حيث يبدأ موسم الليمون في شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، وينتهي مع نهاية فصل الشتاء.

وأضاف السني أن الوقت الحالي هو موسم عيد الفطر الذي يتجه فيه الكثير لتناول الأسماك لذلك يكون الإقبال كبيرا على الليمون في ظل توافره بكميات قليلة، فزاد الطلب عن المعروض فارتفع السعر.

ويتراوح سعر الليمون في الأسواق بين 50 و 80 جنيها للكيلو حسب كل منطقة- بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وسجل سعر الليمون 29 و35 جنيهًا في سوق الجملة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وقالت نرفين أبوبكر، ربة منزل، لمصراوي، إن "الليمون أصبح كل يوم بسعر وأشبه بالليمون المجنون كما كان يطلق على الطماطم بسبب ارتفاع أسعارها كل فترة".

"الليمونة الواحدة بـ2 جنيه، والكيلو بـ60، وبتكون لونها أخضر دبلان ولا يوجد بها عصير"- بحسب نرفين.