فودافون تعوض عملاءها عن تعطل الخدمة بـ10 جيجابايت إنترنت مجانًا

كتب- محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن الشركة عوضت عملاءها عن تعطل خدمات الموبايل "الصوتية- الإنترنت" أول أمس الأثنين.

وتلقى عدد من عملاء فودافون رسالة نصية من الشركة تفيد بحصولهم على 10 جيجابايت إنترنت مجاني، وجاء نص رسالة كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيدا سعيدا ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الاثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجابايت إنترنت ببلاش تعيد بيها".

وكان عصام، قد أرجع تعطل خدمة الشركة إلى مشكلة تقنية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.