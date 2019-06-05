  • عاجل:فودافون تعوض عملاءها عن تعطل الخدمة بـ10 جيجابايت إنترنت مجانًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم العريش عيد الفطر هشام عشماوي الاحتجاجات في السودان أمم أفريقيا 2019 مسلسلات رمضان 2019 الطقس أسعار الكهرباء نتيجة الشهادة الإعدادية امتحان أولى ثانوي

    فودافون تعوض عملاءها عن تعطل الخدمة بـ10 جيجابايت إنترنت مجانًا

    01:27 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    فودافون تعوض عملاءها عن تعطل الخدمة بـ10 جيجابايت إنترنت مجانًا

    شركة فودافون

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن الشركة عوضت عملاءها عن تعطل خدمات الموبايل "الصوتية- الإنترنت" أول أمس الأثنين.

    وتلقى عدد من عملاء فودافون رسالة نصية من الشركة تفيد بحصولهم على 10 جيجابايت إنترنت مجاني، وجاء نص رسالة كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيدا سعيدا ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الاثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجابايت إنترنت ببلاش تعيد بيها".

    وكان عصام، قد أرجع تعطل خدمة الشركة إلى مشكلة تقنية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

    62082639_455319778376896_6118940362154180608_n

    شركة فودافون خدمات الموبايل

    الخبر التالى:

    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في مصر والجرام يقفز 20 جنيها في أسبوع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان