فودافون تعوض عملاءها عن تعطل الخدمة بـ10 جيجابايت إنترنت مجانًا
كتب- محمد علاء الدين:
قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن الشركة عوضت عملاءها عن تعطل خدمات الموبايل "الصوتية- الإنترنت" أول أمس الأثنين.
وتلقى عدد من عملاء فودافون رسالة نصية من الشركة تفيد بحصولهم على 10 جيجابايت إنترنت مجاني، وجاء نص رسالة كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيدا سعيدا ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الاثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجابايت إنترنت ببلاش تعيد بيها".
وكان عصام، قد أرجع تعطل خدمة الشركة إلى مشكلة تقنية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية.
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