"المالية" تركب ماكينة جديدة لـ "الفكة" في مكتب بريد العتبة

كتب- مصطفى عيد:

اتاحت مصلحة سك العملة بوزارة المالية ماكينة جديدة لـ"الفكة" بمكتب البريد الرئيسي بالعتبة لتوفير العملات المعدنية للمواطنين، وذلك بعد نجاح تجربة ماكينة "الفكة" الأولى التي تم تركيبها بمحطة مترو "الشهداء" بميدان رمسيس في سبتمبر 2018.

قال بيان لوزارة المالية إن هناك تنسيقًا مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمحطات مترو الأنفاق؛ بما يُسهم فى تيسير حصول المواطنين على التذاكر دون الحاجة إلى الوقوف بالطابور، فى انتظار «الفكة»، من العملات المعدنية المساعدة.

أضاف البيان أن هناك تنسيقا مع الهيئة القومية للبريد، للتوسع فى تركيب ماكينات «الفكة» بمكاتب البريد بالقاهرة والمحافظات مع التركيز على القرى، والمناطق النائية؛ للتيسير على المواطنين، وتوفير العملات المعدنية المساعدة لهم.

قال شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن وزارة المالية تهدف من ماكينات الفكة تلبية احتياجات المواطنين من العملات المعدنية، خاصة فى أماكن الخدمات العامة.

ويمكن للمواطنين، من خلال ماكينات الفكة، تغيير العملات الورقية فئتي العشرة، والعشرين جنيهًا إلى عملات معدنية.

وتهدف وزارة المالية التعاون مع جهاز تشغيل مترو الأنفاق، وهيئة البريد، لزيادة هذه الماكينات بمحطات المترو، ومكاتب البريد؛ باعتبارها منافذ جديدة لتوفير العملات المعدنية المساعدة للمواطنين.