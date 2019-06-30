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    المالية تثبت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها في شهر يوليو

    09:02 م الأحد 30 يونيو 2019
    المالية تثبت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند 16 جنيها في شهر يوليو

    الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    قالت مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، إن وزير المالية، وافق على تثبيت سعر الدولار الجمركي، عند 16 جنيها، دون تغيير، في شهر يوليو المقبل، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع.

    وحدد قرار الوزير سعر الدولار الجمركي عند 16.7703 جنيه للسلع الأخرى غير الأساسية.

    وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 يوليو حتى 31 يوليو 2019، بحسب البيان.

    الدولار الجمركي وزير المالية مصلحة الجمارك
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