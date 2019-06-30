رئيس هيئة الاستثمار: "العاشر من رمضان" ستشهد أكبر منطقة حرة عامة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمصراوي، إن المنطقة الحرة العامة المقرر إنشاؤها في مدينة العاشر من رمضان، ستكون أكبر منطقة حرة عامة في مصر، وثاني تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية هذا العام لإنشاء مناطق حرة عامة بعد المنطقة الحرة بأسوان.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت أمس الأول الجمعة، أن مجلس إدارتها وافق على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية والأنشطة المستقبلية بجنوب غرب المدينة، لإقامة منطقة حرة عامة بها.

وبحسب بيان من الهيئة، ستحصل "المجتمعات العمرانية" نظير مقابل ترفيق الأرض على مقابل الانتفاع الذي يُحَصَلُ من المشروعات الاستثمارية التي ستقام بالمنطقة، بالدولار الأمريكي، وفي ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية، بشرط أن تظل الأرض في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسيتم التخصيص بمعرفة هيئة الاستثمار باعتبارها منطقة حرة، وفقا للبيان.

وقال محسن عادل، لمصراوي، إن المنطقة الحرة بالعاشر من رمضان هي المنطقة الحرة السادسة التي يتم العمل على تجهيزها في الفترة الحالية.

وأضاف عادل أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ المنطقة الحرة بمنطقة المطاهرة بالمنيا، وهي منطقة متخصصة في صناعات الغزل والنسيج، ويتم التعاون فيها مع أحد المطورين المحليين وستكون الأولى في هذا القطاع على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل.

وذكر أن ثاني هذه المناطق هي منطقة الحرفيين بالجيزة والتي ستكون مخصصة للصناعات الإلكترونية، وصناعات المنتجات الكهربائية، وسيتم طرحها للمطورين خلال الأيام المقبلة لبدء العمل فيها.

والمنطقة الثالثة، بحسب محسن عادل، هي منطقة مطوبس بكفر الشيخ، والتي تستهدف بشكل أساسي العمل في صناعات البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، وستتكامل مع مشروعات تطوير محافظة كفر الشيخ.

وقال محسن عادل إن المنطقة الرابعة هي منطقة نوبيع وهي واحدة من أهم المناطق التي تركز عليها هيئة الاستثمار خلال الفترة الحالية، وتعتبرها "درة التاج"، وسيكون لها عدة مهام من بينها أنها ستستخدم في التصدير لأسواق شرق أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، وهي منطقة من الجيل الرابع لأنها مرتبطة بمينائي نويبع البري ونويبع البحري.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل في مناطق نوبيع، والحرفيين، والمنيا خلال العام المالي 2019-2020، وفقا لعادل.

وذكر محسن عادل أن المنطقة الخامسة هي منطقة أسوان والتي يتم العمل على تنفيذها بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وستبدأ العمليات الإنشائية فيها خلال النصف الثاني من العام المالي 2019-2020.