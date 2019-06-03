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    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:43 ص الإثنين 03 يونيو 2019
    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.75 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، والتعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.74 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار الجنيه المصري

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