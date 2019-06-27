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    الصوت والضوء تعمم اللغة الصينية بعروضها أكتوبر المقبل

    12:01 م الخميس 27 يونيو 2019
    الصوت والضوء تعمم اللغة الصينية بعروضها أكتوبر المقبل

    تسجيل

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة الصوت والضوء، في بيان اليوم الخميس، إنها انتهت من تسجيل عروضها باللغة الصينية لتعميمها بكافة مناطق العرض الحي، وسيتم إطلاقها في أكتوبر المقبل.

    وقال سامح سعد رئيس مجلس إدارة الشركة، في البيان، إنه سيتم إطلاق أول عروض الصوت والضوء باللغة الصينية بمناطق ادفو وفيلة وأبوسمبل لتصبح كافة مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية.

    وأوضح أن هذا يأتي في إطار دعم زيارات ومجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصين واهتمامه بتنشيط السياحة المصرية والتي جعلت مصر واحدة من أفضل 5 وجهات أفريقية بالنسبة للسائحين الصينين .

    وأشار إلى أن إضافة اللغة، تم بالتعاون مع فريق عمل من الإذاعة الرسمية بالصين بمشاركة 27 ممثلا من نجوم التمثيل الصينيين.

    وكانت الشركة، أعلنت إدخال اللغة الصينية لعروض الصوت والضوء بمنطقتي الهرم والكرنك مع بداية العام.

    شركة الصوت والضوء اللغة الصينية السيسي الصين

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