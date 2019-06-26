  • عاجل:رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    "فيون" تخفض سعر عرض شراء جلوبال تليكوم إلى 5.08 جنيه للسهم

    01:09 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    "فيون" تخفض سعر عرض شراء جلوبال تليكوم إلى 5.08 جنيه للسهم

    جلوبال تليكوم

    كتب- مصطفى عيد:

    خفضت شركة فيون هولدنجز الهولندية تعديل سعر العرض المقدم منها للاستحواذ على بقية أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، التابعة لها، إلى 5.08 جنيه للسهم مقابل 5.30 جنيه في العرض الأول.

    وقالت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن شركة فيون أودعت اليوم تعديلا لمشروع إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون الخاص بشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم تمثل نسبة 42.31% من أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة بسعر نقدي 5.30 جنيه للسهم الواحد والسابق تقديمه.

    وأضافت أن الشركة عدلت السعر النقدي المقدم ليصبح 5.08 جنيه للسهم في ضوء المبررات التي ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.

    وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.

    جلوبال تليكوم شركة فيون الضرائب المصرية

    الخبر التالى:

    أرباح إيجيترانس ترتفع بنحو 27% خلال الربع الأول من العام الجاري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان