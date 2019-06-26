"فيون" تخفض سعر عرض شراء جلوبال تليكوم إلى 5.08 جنيه للسهم

كتب- مصطفى عيد:

خفضت شركة فيون هولدنجز الهولندية تعديل سعر العرض المقدم منها للاستحواذ على بقية أسهم شركة جلوبال تليكوم القابضة، التابعة لها، إلى 5.08 جنيه للسهم مقابل 5.30 جنيه في العرض الأول.

وقالت الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن شركة فيون أودعت اليوم تعديلا لمشروع إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون الخاص بشراء حتى نحو مليار و998 مليون سهم تمثل نسبة 42.31% من أسهم شركة جلوبال تيلكوم القابضة بسعر نقدي 5.30 جنيه للسهم الواحد والسابق تقديمه.

وأضافت أن الشركة عدلت السعر النقدي المقدم ليصبح 5.08 جنيه للسهم في ضوء المبررات التي ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.

وتملك فيون 57.7% من أسهم جلوبال تيلكوم، والتي تعمل بشبكات الهواتف المحمولة بالجزائر وباكستان وبنجلاديش، ووصل عدد عملائها إلى أكثر من 102 مليون عميل.