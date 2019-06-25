المجالس التصديرية تدعو أعضاءها لتسوية متأخرات الضرائب مع المصلحة

كتبت- دينا خالد:

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجالس التصديرية دعت أعضاءها لموافاتها ببياناتها التفصيلية للبدء في إعداد قوائم بأسماء الشركات وإرسالها لمصلحه الضرائب لتحديد مواعيد المقابلات والبدء في إجراءات التسوية المالية لكافة الشركات الراغبة في تسوية متأخرات الضرائب.

وأضاف أبو المكارم، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذا يأتي في إطار السعي لإيجاد حلول عاجلة لحل مشكله متأخرات الشركات المصدرة المستحقة لدى صندوق تنمة الصادرات من خلال البدء الفوري كمرحلة أولى في تسويه هذه المستحقات المتاخرة لدى الصندوق مع مديونيات الشركات المستفيدة والمتأخرة لدى مصلحة الضرائب.

وبحسب أبو المكارم فإنه بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها أي مديونيات لدى مصلحة الضرائب أي أن كان نوعها فسيتم موافاتها لاحقا بالبدائل التي سيتم من خلالها تسوية مستحقاتهم لدى صندوق تنميه الصادرات.

وتابع أنه سيتم إخطار الشركات تباعا فور الانتهاء من وضع قواعد آليات تسويه هذه المستحقات، متوقعا أن يتم هذا على أقصى تقدير نهايه الأسبوع القادم، موضحا أن آلية تسويو المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة.

وقال أبو المكارم، إن الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق من شأنه أن يعوض السيولة الذي تعاني منه الشركات من خلال إعاده تدوير المستحقات لدخولها مرة اخرى في الصناعة الوطنية مما يساعد في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير وتنشيط الاستثمارات.

وكان وزير الصناعة والتجارة، عقد اجتماعا موسعا مع روءساء المجالس التصديرية لبحث اليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وسداد مستحقات المصدرين.