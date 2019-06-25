أسعار الذهب تقفز 10 جنيهات في الجرام خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بالسوق المحلي بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقابل 652 جنيهًا أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 567 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 757 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيهًا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في 6 أعوام مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.

وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار.