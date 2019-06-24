220 مشاركا في مسابقة رواد الأعمال التي تنظمها جامعة سينجولاريتي بالجونة

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مسابقة "التحدي العالمي" والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن وصول عدد المشاركين في المسابقة إلى 220 مشاركًا من دول المنطقة ومنها لبنان وتونس والجزائر والمغرب وجاءت مصر في المقدمة بإجمالي 55% من عدد المشاركين.

وجاءت هذه النسبة انعكاساً لمعدل النمو السريع للشركات الناشئة في مصر حيث وصل إلى 7% خلال عام 2018، وتمثل هذه النسبة 22% من إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيانات المسابقة التي تعقد تحت مظلة جامعة سينجولاريتى.

وقال المهندس حيدر غالب، سفير جامعة سينجولاريتي في مصر، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن المُشاركين سيبدأون معسكرهم في مدينة الجونة في الفترة من 19 إلى 26 يوليو، برعاية أوراسكوم القابضة للتنمية والمجموعة المالية هيرمس القابضة، وإنديور كابيتال.

وسيتضمن المعسكر برامج مصممة خصيصاً للشركات الناشئة وأصحاب الأفكار المستقبلية لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس فى حياة المواطنين داخل مجتمعاتهم، وذلك بدعم من أساتذة جامعة سينجولاريتى وخبراء الصناعات المختلفة.

وأضاف حيدر: "ترتكز مسابقة التحدي العالمي العالمية، والتي اتخذت من مصر مركزاً إقليمياً لها، على إيجاد حلول لمشاكل المجتمعات المختلفة والتأثير الإيجابي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل هذه المسابقة خطوة رئيسية نحو الحد من هجرة العقول القادرة على صنع التغيير وخلق بيئة خصبة حاضنة للشركات الناشئة والأفكار الإبداعية".

وقال إن المشاركين يستعدون للحدث النهائي الذي يقومون من خلاله بتقديم أفكارهم أمام لجنة من المحكمين من جامعة سينجولاريتي ومجموعة مختارة من الخبراء فى مختلف التخصصات، ويتم خلال الحدث اختيار الفائز الذي يحصل على منحة دراسية شاملة للاشتراك في برنامج الشركات الناشئة الدولي الذي تقدمه جامعة سينجولاريتي وتساوي المنحة الدراسية وهي مدفوعة بالكامل 60 ألف دولار أمريكي.

وقال المهندس وليد خليل، مدير مشارك بشركة إنديور كابيتال، إن الحكومة المصرية لديها مبادرات طموحة لتحفيز وتمكين الشباب المصري على ريادة الأعمال والاعتماد على أنفسهم، خاصة وأن "المصريون يتمتعون بعقول مستنيرة ولديهم العديد من المواهب والإمكانيات، ولكن ينقصهم بعض الإجراءات المحفزة والمطورة لمجتمع الشركات الناشئة".

وطبقاً لبيانات Angel Co وصل عدد الشركات الناشئة في مصر إلى 664 شركة، وبمتوسط قيمة للشركة 2.6 مليون دولار، حيث يدل هذا على اهتمام الشباب الحصول على مهنة مستقلة، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة، بحسب خليل.

ويبلغ حجم الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 893 مليون دولار عام 2018، بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بـ 679 مليون دولار في عام 2017. وشهد عام 2018 إجراء 366 صفقة، بزيادة قدرها 3٪ عن عام 2017 وذلك بناءً على تقرير منصة ماجنت وهي منصة بيانات للمستثمرين ورواد الأعمال والشركات.