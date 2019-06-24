رئيس البنك الأهلي: نوطد علاقاتنا مع المراسلين والبنوك التنموية بأفريقيا

موسكو- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مصرفه يعمل على توطيد علاقاتهم مع المراسلين في القارة الأفريقية، والبنوك التنموية مثل "أفريكسيم بنك"، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تسهيل وتعزيز العمليات التجارية بين الدول الأفريقية.

وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي يمتلك تواجدا كبيرا في بعض الدول الأفريقية عبر تواجد لمؤسسته في السودان، ومكتب تمثيلي له في العاصمة الإثيوبية أديس بابا، ومكتب تمثيلي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ 26 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 100 متحدث من دول أفريقية وأوروبية، وبحضور قيادات مصرفية منهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد جلال نائب رئيس المصري لتنمية الصادرات.

وبحسب عكاشة، تساهم بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة بالتساوي في شركة النيل للاستثمار في دول حوض النيل مما يعزز التعاون مع رجال الأعمال من خلال مشروعات مختلفة.

كما يشارك البنك الأهلي في توفير خطابات ضمان لشركات المقاولات لتنفيذ مشروعاتها في الدول الأفريقية، بحسب عكاشة.

وكان أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك قال لمصراوي في وقت سابق، إن البنك الأهلي بدأ في توفير خطابات الضمان لبناء سد تنزانيا الذي يعد أكبر سد في أفريقيا لتوليد الكهرباء.