جوجل تعين هشام الناظر مديرًا لمكتبها في مصر

كتب- محمد علاء الدين

قال لينو كاتاروزي مدير شركة جوجل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الاثنين إننا ستبدأ في تعيين موظفين مصريين في مكتبنا في القاهرة بقيادة هشام الناظر وذلك خلال أسابيع قليلة.

وتابع خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة: "نحاول دعم النمو في بلاد مختلفة ومصر على رأس أولوياتنا".

وأضاف مصر بلد شاب حيث يمثل الشباب القطاع العريض من شرائح المجتمع، فإذا نظرنا للشركات الكبيرة في مصر فإن أقل من 18٪ فقط من يستخدم التسويق عبر الإنترنت و3٪ للشركات الصغيرة وهو ما يعكس فرص النمو بمصر.

وبحسب الاحصائيات فإن الشركات التي تسوق منتجاتها عبر الإنترنت تنمو بشكل أكبر 4 مرات من التي لا تسوق عبر الإنترنت.

وقالت سلمى محمد، مدير التسويق لشركة جوجل في مصر، إن تقرير جوجل عن مصر أوضح أن هناك 3 منتجات من جوجل يفضلها المصريين وهي خرائط جوجل ومحرك البحث واليوتيوب.

وبحسب التقرير بلغت قيمة المنتجات التى يستخدمها المصريين من جوجل نحو 131 مليار جنيه إذا ما تم دفع قيمة مالية مقابل الاستخدام.

وأضافت أن 2 من كل 5 يستخدم محرك البحث جوجل في مصر، وواحد من كل 3 مصريين يبحث عن وظيفة حديدة، 1 من كل 5 أمهات تبحث على جوجل عن طريقة تربية الأبناء.

كذلك هناك 84٪ من المصريين يبحثون على الإنترنت من خلال محرك البحث جوجل وذلك عبر الموبايل للحصول على معلومات عن المنتج قبل شراءه، وهذا يساعدهم في توفير 23 ساعة سنويًا.

وقال سلمى أن 1 من كل 3 مصريين يبحثون عن مطعم من خلال خرائط جوحل، و63% يستخدمون خرائط جوجل للحصول على إرشادات عن الطرق.

وأضافت أن 2 من كل 5 مصريين يشاهدون فيديوهات على اليوتيوب، واللافت للنظر أن 77٪ من مستخدمي اليوتيوب في مصر يشاهدون المحتوى الإبداعي التعليمي لتنمية المهارات الشخصية مثل كيف تصلح سياراتك بنفسك وغيرها من الفيديوهات.

وبحسب التقرير تساعد جوجل في دعم الاقتصاد المصري بقيمة 5.2 مليار جنيه سنويًا.