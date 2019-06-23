بورتلاند طرة تستعين بمستشارين ماليين ومحاسبين لإعداد خطة لوقف الخسائر

كتبت- دينا خالد:

قررت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الاستعانة بمستشارين ماليين ومحاسبين مستقلين لإعداد خطة شاملة لوقف تراكم الخسائر، بحسب محضر اجتماع الجمعية العمومية المرسل للبورصة اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان سابق للبورصة، إن الجمعية قررت الموافقة على استمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر نصف حقوق ملكية المساهمين، مع وقف نشاط الشركة بشكل مؤقت.

وبحسب البيان فإن قرار وقف نشاط صناعة وإنتاج الأسمنت بشكل مؤقت، جاء لوقف الخسائر الناتجة عن عدم قدرة الشركة على تغطية تكاليفها في الوقت الحالي.

وقالت الشركة في بيان سابق، إنه لم يكن أمامها لوقف الخسائر سوى خيارين أما التصفية أو وقف نشاط الأسمنت مؤقتا، وكانت تعاني بالفعل من موقف مالي متهدور فقد أدى هذا الوضع في السوق إلى زيادة تراكم الديون وصلت إلى 800 مليون جنيه حيث بلغ مستوى تعجز معه الشركة عن الاستمرار وهو المستوى الذي يفرض على الشركة وقف أنشطتها.

وأوضحت أن زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمنت المفاجئة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أدت إلى خلق بيئة تنافسية غير متوازنة حيث حيث قامت جميع شركات الإنتاج بخفض الأسعار إلى مستويات لا تغطي تكلفة الإنتاج.

وأشارت الشركة في بياناتها السابقة، إلى أن التوقعات المستقبلية القريبة لا تحمل نظرة إيجابية وهو ما يعني أنه قد حان الوقت لاتخاذ قرارات صارمة ومؤلمة أكثر من أي وقت مضى".

وتشير التقديرات إلى وصول حجم استهلاك الأسمنت بنهاية العام الجاري إلى حوالي 50 مليون طن مقابل الطاقة الإنتاجية لجميع شركات الأسمنت في مصر التي تزيد عن 85 مليون طن، بوجود فائض في الإنتاج يقدر بحوالي 35 مليون طن.

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