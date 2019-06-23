  • عاجل:أول تعليق للمنتخب على واقعة "السوشيال ميديا" في المعسكر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    أسعار الذهب تتراجع محليًا.. والجنيه الذهب يسجل 5184 جنيهًا

    12:53 م الأحد 23 يونيو 2019
    أسعار الذهب تتراجع محليًا.. والجنيه الذهب يسجل 5184 جنيهًا

    الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم عند 648 جنيهًا، مقابل 650 جنيهًا أمس.

    وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 555 جنيهًا، وعيار 24 إلى 740 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5184 جنيهًا.

    وأرجع نجيب تراجع سعر المعدن الأصفر إلى قلة حركة البيع والشراء، فضلا عن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

    أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية

    الخبر التالى:

    وول ستريت جورنال: الجنيه المصري الأفضل أداء أمام الدولار بسوق العملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان