أسعار الذهب تتراجع محليًا.. والجنيه الذهب يسجل 5184 جنيهًا

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد، جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع خلال تعاملات اليوم عند 648 جنيهًا، مقابل 650 جنيهًا أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 555 جنيهًا، وعيار 24 إلى 740 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5184 جنيهًا.

وأرجع نجيب تراجع سعر المعدن الأصفر إلى قلة حركة البيع والشراء، فضلا عن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.