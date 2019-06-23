رجال أعمال برازيليين يرغبون في الاستثمار بمنطقة قناة السويس

كتبت- دينا خالد:

قال روبنس حنون، رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، إن المستثمرين البرازيليين لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في مصر على وجه العموم، والاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على وجه الخصوص.

وأضاف خلال عقد منتدى الأعمال المصري البرازيلي بمشاركة وفد من 22 شركة برازيلية، أن الجانب البرازيلي يسعى لعقد شراكات ومشروعات طويلة الأجل، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأحد.

ودعا حنون وزارة الاستثمار ورجال الأعمال المصريين لزيارة البرازيل للإطلاع على التجربة الاقتصادية البرازيلية وفرص الاستثمار هناك.

وتستثمر الشركات البرازيلية المشاركة في المنتدى في مجالات التجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والزراعة والإعلام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء.

وقالت وزارة الاستثمار، إن مصر قامت ببرنامج إصلاح وتطوير الاقتصاد خلال السنوات الماضية، سواء من خلال إصلاح تشريعي شمل قوانين منها الاستثمار والشركات وسوق رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية كبرى جاذبة للاستثمار، مثل المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق القومية، ما ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمل رجال الأعمال.

وأضافت في البيان أن هناك تنوعًا كبيرًا في الفرص الاستثمارية التي تم استعراضها أثناء جلسات المنتدى المصري البرازيلي، بداية من المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى فرص عقد الشراكات مع القطاع الخاص، الذي تسعى الحكومة لتمكينه من قيادة النمو، وأنشطة ريادة الأعمال.

من جانبه قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن 13% من حجم التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من الفرص الاستثمارية بنحو أكثر من 160 مشروعًا.

وقال عماد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري البرازيلي، إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التجارب الناجحة لرجال الأعمال البرازيليين في مصر حافز لباقي المستثمرين البرازيليين للقدوم إلى مصر والاستفادة من كافة الحوافز والضمانات الممنوحة بالقوانين الاقتصادية المصرية.

وقال السفير روي أمارال، السفير البرازيلي لدى القاهرة، هذا أهم وفد استثماري برازيلي يزور مصر على الإطلاق، لأن الإنجاز الذي حققته مصر فيما يخص التشريعات والنمو الاقتصادي وبيئة الاستثمار يجذب أنظار المستثمرين في البرازيل والعالم كله.

وأضاف أمارال أن للمستثمرين البرازيليين استثمارات في العين السخنة والعامرية تعمل بكفاءة مرتفعة، ولكن هناك مجموعات جديدة من المستثمرين ترغب في الدخول إلى السوق المصري حاليًا، وحضروا للتعرف عن قرب على الإنجاز المصري في الإصلاح الاقتصادي.