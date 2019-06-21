التضامن: 26% زيادة في أرباح بنك ناصر بالربع الثالث من العام

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن، في بيان اليوم الجمعة، إن أرباح بنك ناصر الاجتماعي ارتفعت بنسبة 26% خلال الربع الثالث من عام 2019، لتسجل 947 مليون جنيه مقابل 749 مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق.

واستعرض مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي الجاري، حيث حقق نموا ملحوظا في جميع قطاعات الأعمال.

وقالت غادة والي رئيس مجلس إدارة البنك، إن المؤشرات المالية تشير إلى ارتفاع إجمالي ميزانية البنك حيث بلغت مبلغ 18026 مليون جنيه مقابل 15940 مليون جنيه العام المالي الماضي.

وأوضحت والي، أن المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك والتي بلغ قيمته 962 مليون جنيه وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أنه تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الاكثر احتياجا بمبلغ 59.7 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 386.10 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ مليون ونصف جنيه.

وأشارت والي، إلى الموافقة على دعـــــــــم وحــــدات عمليــات الأذن والأنـــف والحــنجـرة بمستشفيات جامعــــة القــــــــاهرة بجهاز ميكروسكوب جراحي بمبلغ نحو مليوني جنيه.

وناقش الاجتماع إجراءات تأسيس شركة صندوق استثمار خيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة، بحسب البيان.

وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أنه حقق عائدًا على التمويلات بقيمة 1951 مليون جنيه مقابل 1410مليون جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة بنسبة 38%.